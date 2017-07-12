" الجوازات ": التمديد آلياً لأكثر من 329 ألفاً من حاملي " هوية زائر " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ” حفظه الله ” قامت المديرية العامة للجوازات بالإنتهاء من التمديد آلياً لعدد ( 329015 ) ولمدة ( ستة أشهر ) لحاملي ” هوية زائر ” من الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة دون مراجعة إدارات الجوازات ” .

ويتم مع مركز المعلومات الوطني ، وذلك لمن قام بسداد رسوم تمديد ” هوية زائر ” من خلال نظام سداد للمدفوعات الحكومية عبر القنوات البنكية المتاحة خلال الفترة المحددة من تاريخ 13/9/1438هـ وحتى 23/9/1438هـ .

وأوضحت الجوازات أنه تم التمديد آلياً لمن سبق له أن قام بالتمديد قبل تاريخ بداية الفترة المحددة للتمديد وذلك لتوحيد تاريخ انتهاء مدة سريان صلاحية ” هوية زائر ” ، وأنه ستصل رسالة نصية على الهاتف النقال المسجل في نظام ” أبشر ” في حساب المستضيف تفيد بانه بإمكانه طلب طباعة وتوصيل ” هوية زائر ” .

وأشارت للجوازات أن من تأخر عن سداد رسم تمديد ” هوية زائر ” بعد تاريخ 23 / 9 / 1438 هـ ومن لم يتم تمديد ” هوية زائر ” له لأي سبب فإنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية ” أبشر ” وطلب تمديد ” هوية زائر ” بعد سداد رسم التمديد مع تسديد رسوم غرامة التأخير المستحقة نظاماً من خلال نظام سداد للمدفوعات الحكومية عبر البنوك ، وإكمال إجراءات طباعة وإيصال الهوية من قبل المستضيف واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي ” واصل ” .

وأكدت الجوازات أنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات، وخصصت الجوازات بريد التواصل الإلكتروني ([email protected] ) والحساب الرسمي في تويتر(AljawazatKSA@ ) والحساب (EpassportGovSa@ ) للرد على جميع الاستفسارات حول تمديد وطباعة ” هوية زائر ” .