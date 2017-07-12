بالصور.. كاترهم ودونينجتون يحتفلان معاً بتأسيسهما عبر نسخة Seven خاصة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اثنين من رموز السباقات في بريطانيا يحتفلان معاً بالذكرى السنوية لهما هذا العام والرمز الأول موديل Seven وأطلقته في الأصل لوتس ولا يزال في الانتاج بعد 60 عام من قبل كاترهم والثاني هو حلبة دونينجتون بارك، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ40. وعلى ما يبدو قرر الاثنين أن يقيما حفل عيد ميلاد مشترك وهذا بالضبط ما فعلوه ولكن بتقديم نسخة خاصة.

وقد طلبت هذه النسخة بتكليف من BookaTrack.com وحملت اسم Caterham Seven 420R Donington Edition وحملة حلة باللون الأزرق مع خطوط حمراء وبيضاء، ومحرك 2.0 لتر فورد ديوراتيك بقوة 210 حصانا مع ناقل حركة من ست سرعات Sadev متتابع ونظام تفاضلي محدود الانزلاق وعجلات 13 بوصة على تعليق خاص وممتصات صدمات سباقية.

كما تحتوي على قفص Superlight، شاشة أيروديناميكية ، وبالطبع شعارات خاصة. وسيتم تقديم عشرة نماذج فقط من السيارة وستباع من قبل شركة BookaTrack ، مع ترك العملاء الاختيار بين S3 القياسية أو SV الأكبر. وقال الرئيس التنفيذي لكاترهام جراهام ماكدونالد “تحتفل كاترهم بالذكرى السنوية ال60 لتأسيسها في عام 2017، وبالتالي فانه لشيء رائع أن نرى أن موديل Seven يتم تخصيصه للاحتفال بالذكرى ال40 دونينجتون بارك .