فيراري 250 GTكابريو تقدم بسعر 6 مليون دولار كبداية فقط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نحن في خضم الصيف الآن، وعشاق السيارات الكلاسيكية يعرفون ماذا يعني ذلك فحدث بيبل بيتش هو قاب قوسين أو أدنى بجانب العديد من المزادات الشهيرة للسيارات الكلاسيكية أيضا. وتعتبر Gooding & Company شركة مزادات رسمية لبيبل بيتش كونكور دي اليجانس وقدمت للبيع هذا العام مجموعة بملايين الدولارات من السيارات الكلاسيكية الإيطالية.

ومنها سيارة موديل 1959 فيراري 250 GT كابريوليه وهي آخر نسخة من الفئة الرابعة وبرقم شاسيه 1475 مع المصابيح الأمامية المفتوحة والمصابيح الخلفية العمودية الطويلة كما جاءت بلون أزرق ، ويتوقع بيعها بسعر 6 مليون دولار. كما انضمت إليها سيارات أخرى بما في ذلك 500 Mondial طراز عام 1954 مع محرك أربع أسطوانات وتقدر بحوالي 3.4 مليون دولار واثنين من سيارات 275 GTB بقيمة 2.2 و3.25 مليون دولار وسيارة 212 Inter موديل 1951 بسعر 1.65 مليون دولار.

كما توجد موديلات أخرى عديدة مثل زاجاتو في جسم مازيراتي A6G / 54 بسعر 4.5 مليون دولار وفيات 8V Berlinetta Elaborata بسعر مليون دولار وهناك أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير، كما توجد مرسيدس 300 SL .