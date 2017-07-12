بالفيديو.. لحظات انتاج بورشه 911 Turbo S Exclusive Series - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هل تساءلتم يوما عما يلزم لبناء سيارة رياضية عالية الأداء مثل بورشه 911 Turbo S Exclusive Series ؟ حسنا، لن تتسائلوا مجدداً مع هذا الفيديو الذي يمتد 40 دقيقة ويظهر عملية انتاج هذه السيارة بشكل مميز. وقد تم الكشف عن هذه السيارة قبل أربعة أسابيع، وتعتبر أقوى نسخ 911 تيربو علي الاطلاق وتعمل بمحرك 3.8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 599 حصان و 750 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تسارع حتى 100 كلم / ساعة في غضون 2.9 ثانية وسرعة قصوى 330 كم / ساعة.

ومع زيادة القوة، فالسيارة تعد بأن تكون أفضل في القيادة حتي من نسخة 911 Turbo S القياسية وتأتي مباشرة من المصنع مع مكابح سيراميك، توجيه على المحور الخلفي ، نظام بورشه للتحكم النشط في التعليق ونظام بورشه للتحكم الديناميكي بالهيكل.

ولتكمل تميزها فهذه النسخة مختلفة عن باقي نسخ بورشة 911 بفضل مجموعة من المكونات الخارجية المفصلة مثل الجناح الخلفي، فتحات الهواء من ألياف الكربون، نظام العادم الصلب باللون الأسود واللون الأصفر الذهبي المعدني للطلاء الخارجي.