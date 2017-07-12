بالصور.. زيادة ديناميكية تصميم فورد موستانج 2018 مع باقة Pony Package - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت فورد رسميا عن باقة Pony Package الجديدة لموديلات 2018 من موستانج وستتوفر على النماذج المجهزة بمحرك 2.3 لتر ايكوبوست من أربع أسطوانات ، وتشمل عدد من الإبداعات التصميمية المستوحاة من الماضي بما في ذلك شبكة التهوية من الكروم تتبع نهج شبك موديلات موستانج القديمة والتي استخدمت آخر مرة في نسخة موستانج 50th anniversary .

وبالإضافة إلى شبكة التهوية الكلاسيكية، تتضمن الباقة اطارات لامعة محيطة بالنوافذ ، عجلات 19 بوصة من الألومنيوم المصقول مع فرش خاص للأرضية بتطريز شعارات Pony التي تتواجد كذلك غلي باب الحقيبة الخلفية للسيارة. وستبدأ مبيعات فورد موستانج 2018 في الولايات المتحدة في أكتوبر والنموذج يتميز بعدد من تحديثات التصميم والأداء.

والبداية في الخارج، مع الصادم الأمامي الجديد،شبكة التهوية المطورة ، مداخل الهواء بتنظيم جديد مع غطاء جديد للمحرك، المصابيح الخلفية المعدلة، وتعديل الصادم الخلفي. والتغييرات الميكانيكية عديدة وتشمل نظام امتصاص الصدمات المطور، وتحسين استقرار السيارة، ويمكن للعملاء أيضا طلب ممتصات الصدمات MagneRide الجديدة ومجموعة متنوعة من أنظمة مساعدة السائق الجديدة.

وقد احتفظت فورد بمواصفات الأداء طي الكتمان لكن سيتم تقديم موستانج 2018 مع محرك 2.3 لتر ايكوبوست من أربع أسطوانات ومحرك V8 سعة 5.0 لتر، مع ناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيك من 10 سرعات.