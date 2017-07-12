سمة تكشف متوسط أسعار المنازل في مناطق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلقت الشركة السعودية للمعلومات ” سمة ” الأسعار الائتمانية للمنازل في المملكة بأرتفاع 6 نقاط كاملة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 83 نقطة، مقابل 74 نقطة بنهاية الربع الرابع من 2016 ويعتبر هذا أول ارتفاع ملحوظ في متوسط قيم أسعار العقارات السكنية منذ الربع الرابع لعام 2015.

وهذ بالنسبة للمناطق الأكثر ارتفاعًا، فإن المنطقة الوسطى حققت أعلى سعر للعقارات، حيث بلغ السعر المتوسط للمتر المربع نحو 2575 ريالًا، فيما بلغ السعر في الرياض نحو 2948 ريالًا للمتر المربع، وسجلت المنطقة الجنوبية أقل سعر متوسط للمتر المربع ليبلغ السعر نحو 1171 ريالًا للمتر المربع.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في الربع الأول من عام 2017، فإن المؤشر لايزال يسير تحت نقطة الأساس للمؤشروهي 100 نقطة

و اعتمد المؤشر على عينة تحوي أكثر من 40 ألف سجل عقاري مقدمة من بعض كبار مقدمي خدمات التمويل العقاري في المملكة .