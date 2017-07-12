ريبروف يحسم أمر تعاقد الأهلي مع حسن معاذ - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعطت إدارة الأهلي، البرازيلي موريسيو جونيور؛ لاعب زينيت سان بطرسبرغ الروسي مهلة 24 ساعة؛ للرد على العرض الذي قُدِّم له مقابل 2.5 مليون يورو في السنة، بعد موافقة ناديه، وحال لم يتم الرد ستتحول المفاوضات صوب الأوكراني دينيس هارماش؛ لاعب دينامو كييف.

في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة نادي الأهلي قرار المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف؛ حيال إمكانية التعاقد مع حسن معاذ؛ لاعب نادي الشباب سابقا، حيث أكدت المصادر أن المفاوضات الشفهية التي دارت بين الأهلي واللاعب ووكيل أعماله اكتملت بالاتفاق على مدة العقد والمبالغ المالية،

وقالت: ” تم اتفاق الأطراف على أن يتم التوقيع لمدة موسمين مقابل ثمانية ملايين ريال بواقع أربعة ملايين ريال في السنة الواحدة ” وأضافت: ” توقفت المفاوضات حتى الآن في ظل انتظار إدارة الأهلي قرار ريبروف؛ حول مدى حاجته إلى اللاعب أم لا في الفترة المقبلة “.

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