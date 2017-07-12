برنامج بدنى مكثف لرفع لياقة " الجاسم " في النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استقبل جمهور وزملاء، قائد الفريق الأهلاوي تيسير الجاسم، في النمسا أمس، بحفاوة كبيرة، وعقدت إدارة النادي اجتماعاً فور وصوله لوضع البرنامج اللياقي المكثف له تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية.

و واصل المدرب الأوكراني ريبروف تركيزه على الجوانب اللياقية في الحصص التدريبية التي أخضع لها لاعبيه أمس، قبل أن يختتم المران المسائي بمناورة كروية على منتصف الملعب، شهدت مشاركة الهداف السوري عمر السومة بفاعلية كبيرة وهي المرة الأولى التي يشارك في المناورات بعد تماثله للشفاء من إصابته التي لحقت به بنهاية الموسم الماضي.

في حين أخضع ريبروف الثنائي إسلام سراج ومعتز هوساوي لتدريبات لياقية إضافية بأخذ جولة صباحية يومية على الدراجات الهوائية حول مقر المعسكر، لما لمسه المدرب من ضعف في الجانب اللياقي لديهما.