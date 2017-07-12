قطر تواجه أزمة الألبان بالأبقار الألمانية عقب قطع العلاقات - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

وصلت أول دفعة أبقار إلى قطر من إجمالي 4 آلاف بقرة تعاقدت على شرائها لتوسيع إنتاجها من الألبان في إطار مقاومتها لأزمة المقاطعة الخليجية.

من جانبها قال متحدث باسم شركة ” بلدنا ” القطرية لتصنيع منتجات الألبان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الشركة تسلمت 165 بقرة من تاجر في بودابست، موضحاً أن تلك الأبقار تنحدر في الأساس من ألمانيا.

ونشرت الشركة فيديو يظهر فيه نقل الأبقار على متن شاحنة في مطار الدوحة إلى مزرعة الشركة شمالي العاصمة القطرية أمس الثلاثاء.

وتعمل الشركة منذ عدة أسابيع على إنشاء حظائر أبقار مكيفة الهواء في الصحراء تسع لـ4 آلاف بقرة.

وقال المتحدث باسم الشركة، إنه من المنتظر وصول دفعات أخرى من الأبقار من ألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا خلال الأيام المقبلة.

ويأتي سعي قطر لتوسيع إنتاجها من الألبان عقب مقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين، وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية معها وإغلاق الحدود أمامها بسبب استمرار الدوحة في دعم الإرهاب.

وقبل الأزمة كانت قطر تعتمد في تغطية نحو 80% من احتياجاتها من منتجات الألبان على الاستيراد من جارتها السعودية. وتضطر قطر حالياً لاستيراد هذه البضائع من دول أخرى، من بينها تركيا على وجه.