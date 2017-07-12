قطر تواجه أزمة الألبان بالأبقار الألمانية عقب قطع العلاقات - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تواجه أزمة الألبان بالأبقار الألمانية عقب قطع العلاقات
وصلت أول دفعة أبقار إلى قطر من إجمالي 4 آلاف بقرة تعاقدت على شرائها لتوسيع إنتاجها من الألبان في إطار مقاومتها لأزمة المقاطعة الخليجية.
من جانبها قال متحدث باسم شركة ” بلدنا ” القطرية لتصنيع منتجات الألبان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الشركة تسلمت 165 بقرة من تاجر في بودابست، موضحاً أن تلك الأبقار تنحدر في الأساس من ألمانيا.
ونشرت الشركة فيديو يظهر فيه نقل الأبقار على متن شاحنة في مطار الدوحة إلى مزرعة الشركة شمالي العاصمة القطرية أمس الثلاثاء.
وتعمل الشركة منذ عدة أسابيع على إنشاء حظائر أبقار مكيفة الهواء في الصحراء تسع لـ4 آلاف بقرة.
وقال المتحدث باسم الشركة، إنه من المنتظر وصول دفعات أخرى من الأبقار من ألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا خلال الأيام المقبلة.
ويأتي سعي قطر لتوسيع إنتاجها من الألبان عقب مقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين، وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية معها وإغلاق الحدود أمامها بسبب استمرار الدوحة في دعم الإرهاب.
وقبل الأزمة كانت قطر تعتمد في تغطية نحو 80% من احتياجاتها من منتجات الألبان على الاستيراد من جارتها السعودية. وتضطر قطر حالياً لاستيراد هذه البضائع من دول أخرى، من بينها تركيا على وجه.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 13 ساعة
نعم صحيح وقبل الأزمة كانت قطر تعتمد في تغطية نحو 80% من احتياجاتها من منتجات الألبان على الاستيراد من جارتها السعودية من شركة المراعى السعودية “وهى شركة عملاقة لديها بالسعودية نحو 150 الف بقرة” شركة المراعى السعودية لاتغطى المملكة فقط بل معظم دول الخليج وتعمل الشركة منذ عدة أسابيع على إنشاء حظائر أبقار مكيفة الهواء في الصحراء تسع لـ4 آلاف بقرة !!! لماذا مكيفة الهواء كان يكفى نظام تهوية جيد يعتمد على مراوح كبيرة
4 آلاف بقرة لان تكفى أحتياجات دولة قطر من الالبان لابد من الاعتماد على مصادر خارجية أخرى
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 13 ساعة
هههههههه ههههههههههه
انتوا ناقصين بقر
أم البقر عندكم بكبرها🍌🐮
كم قلتوا١٦٥ بقرة🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄
تهقون تتحمل جزيرة قطر هالثقل
ولا بتغرق في قااااع المحيط
عمومآ أنتبهوا من الثور حمد🐃 لايركب فيها
وتتوالد
ترى محد بيفزع لكم لاغرقتوا🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 12 ساعة
هذا لايهمنا بشيء ,,,
,,, يستوردون مايريدون لو يبون 40 الف بقره ، براحتهم ، نقول الله يزيدهم من نعيمه ،،
,, ولكن المهم والأهم يبقون رجال بمعنى الكلمه ، يداً واحده مع اخوانهم بدول الخليج العربي ولا يرتموا بحضن الغرباء الأعداء كإيران وتركيا ( لاتقول تركيا صديقه ) تركيا عدو بلسان صديق ، ويتجنبوا أشوار وآراء المبغضين الكارهين ، لهم قبل غيرهم ، مثل القرضاوي وشلته الخبيثه وعزمي بشاره وباقي البثاره معه ، وكذالك النباحين في اعلامهم المخزي المؤجج للنيران في الأوطان العربيه ,,
,, نسأل الله ان يحسن احوالهم ويهديهم لسواء السبيل ,, آمين ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 12 ساعة
عاجبك ياموزه الحين
دوووووولة قطر
صارت زريبة للبقر😭😭😭😭
صاروخ توماهوك كروز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 ساعة
طيب وين راح لبن وحليب تركيا إلي كل يوم ترسله لجزيرة قطر انا أتوقع ان موزة مسويه كشك على البحر وتبيع الحليب والبن إلي جاي من تركيا على الإيرانيين