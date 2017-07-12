مختبرات الغذاء والدواء تجري أكثر من 6 آلاف تحليل للأغذية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها أجرت عدداً من التحاليل الكيميائية والفيزيائية والأحياء الدقيقة بمختبراتها في مختلف مناطق المملكة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تضمنت 6036 تحليلاً لمجموعة من الأغذية التي وردت إليها من مراكز الهيئة في المنافذ الحدودية ومفتشي الرقابة على الأسواق المحلية ومراكز الرصد في الهيئة.

وقد أجرى مختبر رصد الملوثات في الأغذية 682 تحليلاً كيميائياً وفيزيائياً و1035 تحليل أحياء دقيقة، كما أجرى مختبر الرقابة الغذائية بالرياض 875 تحليلاً كيميائياً وفيزيائياً، و512 تحليل أحياء دقيقة، فيما قام مختبر الرقابة الغذائية بالدمام بإجراء 946 تحليلاً كيميائياً وفيزيائياً و1415 تحليل أحياء دقيقة.

وفي سياق متصل، أجرى مختبر الرقابة الغذائية بجدة 122 تحليلاً كيميائياً وفيزيائياً و43 تحليل أحياء دقيقة، بينما أجرى مختبر الرقابة الغذائية بجازان 118 تحليلاً كيميائياً وفيزيائياً و185 تحليل أحياء دقيقة، ونفّذ مختبر الرقابة بحالة عمار 16 تحليلاً كيميائياً وفيزيائياً و42 أحياء دقيقة، وأجرى مختبر الرقابة بالحديثة 30 تحليلاً كيميائياً وفيزيائياً و15 أحياء دقيقة.

وتهدف الهيئة من وراء إجراء هذه التحاليل، إلى الحفاظ على سلامة الأغذية المستوردة عبر منافذ المملكة والمنتجة محلياً وسلامتها من الملوثات الجرثومية والكيميائية وبقايا الملوثات الغذائية، ومن ثمّ الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.