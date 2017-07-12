" النقل " : إنهاء خصخصة الطرق والنقل العام قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

صرح وزير النقل المهندس سليمان الحمدان، إن الوزارة تعمل على إنهاء خصخصة بعض القطاعات الرئيسة كالنقل العام والطرق، بوتيرة متسارعة ، على غرار المطارات والموانئ، وتوفير البنى التحتية المناسبة لها لتكون جميعها منظومة نقل متناغمة.

وقال الحمدان أن الوزارة تقوم بدعم مرحلة التطوير لجميع قطاعات منظومة النقل الجوي والبري والبحري وعبر السكك الحديدية، بمايؤهل مشغليها من استثمار إمكاناتها بصورة جيدة ، لتحقيق الربط بين المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق جديدة للتجارة وتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.