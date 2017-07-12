بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع مع تيليرسون بحضور وزير الدولة الكويتي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بدأ منذ قليل، لقاء وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، في جدة، مع نظيرهم الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي لبحث الأزمة القطرية.

وكان قد وصل كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري, والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين, ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش, ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح, إلى جدة اليوم .

وفي وقت سابق اليوم التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير بجدة , وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في المنطقة , والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .