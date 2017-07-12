إل جي تطرح هاتفها الذكي " Q6 " الشهر القادم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة إل جي رسمياً عن هاتفها الذكي الجديد ” إل جي كيو 6 ″ ، الذي يعد النسخة المصغرة من هاتفها الذكي الرائد للعام الحالي، ” إل جي جي6 ” الذي أطلقته في الأسواق في وقت سابق .

وأوضحت الشركة أنه يقدم ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، و 64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، أما Q6 فيقدم 3 غيغابايت من الرام و 32 غيغابايت من الذاكرة، ويقدم Q6α ذاكرة رام بحجم 2 غيغابايت و 16 غيغابايت من الذاكرة الداخلية.

يُذكر أن سلسلة كيو الجديدة تعد الأولى بعد إل جي جي 6 في تقديم شاشة رقيقة الحواف مع نسبة بعدية 18:9، وهي تأتي بقياس 5.5 بوصات وبدقة 2160×1080 بكسل.

ومن الناحية البرمجية، يعمل Q6 بالإصدار “ 7.1.1 نوجا ” من نظام التشغيل أندرويد من غوغل، وهو يدعم ميزة التعرف على الوجه، ويأتي مع المساعد الرقمي غوغل أسيستنت.

ودون التطرق للسعر، قالت إل جي إن هاتفها الجديد Q6 سوف يُباع في أسواق مهمة في آسيا اعتباراً من الشهر المقبل، يليه توفره في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.