إطلاق " نوكيا 8 " مقاوماً للمياه والغبار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تستعد شركة نوكيا لإطلاق هاتفها الذكي الرائد الذي يحمل اسم “نوكيا 8″، الذي من المحتمل أن يتربع على رأس هواتف الشركة، وهو أمر يترقبه العديد من المستهلكين المتحمسين لقرار عودة الشركة لسوق الهواتف الذكية.

ويوضح موقع CNMO الصيني امتلاك الهاتف لتصميم رياضي بحواف جانبية رقيقة إلى جانب منفذ ” يو إس بي- سي ” ومكبرات صوت مزدوجة في الجهة السلفية من الهاتف الذكي كما يمتاز بالماسح الضوئي لقزحية العين، ويتوقع أن يكون مقاوماً للمياه والغبار عبر دعمه لمعيار IP68، وأن يدعم وجود منفذين لشريحتي اتصال، وميزة قارئ بصمات الأصابع.