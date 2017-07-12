الإمارات توقف استيراد الغاز من قطر - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

تعتزم الإمارات الاستغناء عن استيراد الغاز القطري، في تصعيد للمقاطعة، واستبداله بالغاز الروسي .

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، أن الغاز الروسي قد يكون بديلاً للقطري في حال التنافسية، وسيتم الاعتماد عليه إذا كانت أسعاره مناسبة.

وأوضح إن بلاده لن تمانع في الاستفادة من الغاز الطبيعي الروسي والذي سيتم إنشاء منصاته في مملكة البحرين مشيراً إلى أن نسبة النفط والغاز ضمن ناتج الاقتصاد الإماراتي في 2016 لم تتجاوز 27.5%.

وتابع المنصوري أنه على الرغم من الاحتياطي النفطي الكبير لدى الإمارات، إلا أن بلاده حريصة على التنوع في استجلاب نوعيات مختلفة من الطاقة، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة الفترة الأخيرة في بناء 4 مفاعلات نووية بجانب الاستفادة من الطاقة المتجددة في الخلايا الشمسية.