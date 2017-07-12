⁠⁠⁠⁠⁠الحكم بالسجن عاما على أحد الرقاة لعدم امتثاله لقرار المنع الصادر بحقه - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قضت محكمة الرياض حكماً بالسجن عاماً على أحد الرقاة المعروفين على خلفية بعض المخالفات الشرعية والنظامية، ولعدم امتثاله لقرار منعه من مزاولة الرقية الشرعية من ولي الأمر.

وجاء الحكم على الراقٍ بعد عدة ملاحظات تم رصدها في محله، من أعشاب ليست لائقة للاستخدام، وزيوت مخلوطة، والحجامة دون تصريح من وزارة الصحة، حيث تم رصد هذه الملاحظات من اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة التابعة لإمارة منطقة الرياض؛ إثر بلاغ ورد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوقف بالشرطة حينها، وأحيل للمحكمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام.

يشار إلى أن اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة التابعة لإمارة منطقة الرياض، بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تراقب عمل الرقاة والرقية والطب الشعبي، وترصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطب الشعبي والأعشاب، من ثم الرفع بالتوصيات حيالها.