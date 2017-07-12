بالفيديو.. نانسي عجرم تكشف عن عمليات التجميل التي أجرتها - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الأجتماعي وبرفقتها مدير اعمالها جيجي لامارا ، عن لقائهما الأول في مكتب سهيل فارس، وقالت إنها كانت في الـ16 أو الـ17 من عمرها وقد خضعت لعملية تجميل أولى لأنفها ، وأشارت إلى أن جيجي سألها عن ذلك وقال لها إن العملية غير ناجحة.

وحاولت إقناعه بأنّ أنفها ما زال متورماً بسبب العملية، كما ذكرت أنها التقته مرة ثانية في المكان نفسه بعد خضوعها لعملية تجميل ثانية لأنفها، وقالت ضاحكةً إنه علق أيضاً: « كمان مش ظابطة » .

وأضافت أنها وصفته أثناء تحدثها إلى زوجة سهيل فارس بالمزعج « السئيل » والذي « لا يعجبه العجب » .