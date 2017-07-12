تعليم الطائف تدعو منسوبيها تحديث بياناتهم وفقا لبطاقة الترقية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف منسوبيها من الإداريين والإداريات المستحقين للترقية بالرفع بالترقية عن طريق نظام الخدمة الذاتية وتحديث بياناتهم وفقاً لبطاقة الترقية حتى تاريخ الأول من ذو القعدة.

وأكدت الإدارة على ضرورة أن تكون جميع البيانات صحيحة ومطابقة مع بيانات وزارة الخدمة المدنية وتحميل مسوغات الترقية لكل مرتبة على “ CD ” وإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية، علماً أن موعد إقفال بطاقة الترقية بالنظام 22 / 10 / 1438هـ .

وشددت الإدارة على أن جهة عمل الموظف مسؤولة مسؤولية كاملة عن عدم إدراج أسماء موظفيها المستحقين للترقية.