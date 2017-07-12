هيفاء وهبي تتسبب في خلاف بعائلة السوبكي وتنسحب من فيلمها الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، الانسحاب من فيلم ” ثانية واحدة ” للمنتج محمد السبكي، وذلك بعد أن صورت يوم واحد فيه، ودون إبداء أسباب حتى الآن.

ودخل محمد السبكي في ورطة بعد إعتذار هيفاء، لأنه باع الفيلم باسمها لعدة دول عربية.

كما نشب خلاف بين محمد السبكي وشقيقه “أحمد”، بعد أن قام الأخير بالاستعانة بـهيفاء كضيفة شرف في فيلم ” خير وبركة ” مع علي ربيع، ليقدم ” محمد ” شكوى ضد شقيقه في نقابة المهن التمثيلية المصرية، لإضراره بتعاقده مع هيفاء على حد وصفه.