بالصور.. ضبط شابين بحوزتهما عرق مسكر بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

ضبطت دوريات قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة القصيم شابين سعوديين، تتراوح أعمارهما في العقدين الثاني والثالث، بحوزتهما عبوات من العرق المسكر.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إنه تم ضبط المتهمين والعثور على 48 عبوة سعة ١,٥ لتر تحتوي مادة العرق المسكر داخل المركبة التي كانا يستقلانها.

وأشار إلى أنه تم إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار دائرة النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.