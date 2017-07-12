بالصور.. ضبط شابين بحوزتهما عرق مسكر بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ضبط شابين بحوزتهما عرق مسكر بالقصيم
ضبطت دوريات قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة القصيم شابين سعوديين، تتراوح أعمارهما في العقدين الثاني والثالث، بحوزتهما عبوات من العرق المسكر.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إنه تم ضبط المتهمين والعثور على 48 عبوة سعة ١,٥ لتر تحتوي مادة العرق المسكر داخل المركبة التي كانا يستقلانها.
وأشار إلى أنه تم إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار دائرة النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 13 ساعة
الشباب وضعهم مدحدر اضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4562 ] نشر منذ 13 ساعة
الشباب اتجه لترويج المخدرات بسبب البطاله وعدم وجود وظائف لم يجدوا امامهم غير المهربين والمروجين الذين استقبلوهم ورحبوا بهم واغروهم بالكسب المادي الكثير و السريع ووفروا لهم مالم يفكروا به من سيارات اخر موديل ورصيد في البنوك
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 13 ساعة
الأخ اللي يقول: الشباب أتجه لترويج المخدرات بسبب البطالة وعدم وجود وظائف.
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الوظائف محدودة وهذا شئ طبيعي جداً ، لكن المشكلة الأساسية هي الزواجات العشوائية ، كل من هب ودب تزوج
وخلف وفكهم بالشوارع لإنه عاجز عن مصاريفهم بسبب كثرتهم يعقل شخص راتبه بالكاد يكفيه يتزوج ويخلف
8 – 10 ياخي إذا حالتك المادية ضعيفة يكفي ورع واحد ولا أثنين وتعيشهم عيشة كريمة بدال هالفوضى ف الإنجاب.
اباء و أمهات ماهمهم إلا أنفسهم – أنا ومن بعدي الطوفان – قلوب من [ حجر ]
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 12 ساعة
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لحد يتعب نفسه ترى فاضيه كلها
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 12 ساعة
من يطالب بما يعني تحديد النسل تفاديا لتكاليف الحياة اقول
هذا يتعارض مع تعليمات ديننا الحنيف
خطأ مدمن المسكرات والمخدرات صرف رزق اولاده عليها
الزواج الإسلامي والذرية زيادة بالرزق وليس كما يشاع من اعداء الإنسانية
والبركة تختفي بزواج التبذير والمخالفات الشرعية ومن نتائجها الوقوع بالمخدرات وضياع الأسرة وتشتت شملها
واخيرا وليس آخرا معالجة الخطأ بخطأ نتائجها كارثية بكل امور الحياة
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 12 ساعة
[ تنظيم ] النسل جائز شرعاً ، أما [ تحديد ] النسل لايجوز ، نعلم ذلك.
إذا أنت تعرف تعاليم الدين الحنيف لماذا لم تعرف أن الزواج شرعًا [ للمستطيع ] كما قال صلى الله عليه وسلم ف الحديث.
ثم أي زيادة بالرزق اللي تتكلم عنها بسبب الزواج و الذرية ، فيه متزوجين و مخلفين ذرية وعايشين تحت خط الفقر
فبلاش فلسفة بدون علم.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 12 ساعة
ما الفائدة المرجوة وما الثمرة من زواج عشوائي ، سوء إختيار أحد الطرفين للآخر ، خصوصًا إختيار المرأة لرجل ليس ع دين و خلق هل هذا ما أوصى به الشرع?
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عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل..]
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 12 ساعة
ماضيع المجتمع إلا بعض العقليات اللي حافظين عبارة كل يأتي ورزقه معاه.
اللي يسمعهم يقول أن كل مايخلف الشخص ورع يزيد راتبه ولا يعطونه هبة .
وهو غير مدرك أنه كل مايزيد عدد الورعان تزيد مصاريفهم والشاهد ع ذلك الديون و القروض والجرائم اللي تحدث
بالمجتمع بسبب [ الفقر ]
لكن متى تستوعب بعض العقول هالكلام??!
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 11 ساعة
في واحد سرق قارورة
عديتها الحين ناقصة
أحسن له يعترف😂😂😂😂😂😂