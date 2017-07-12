تحذير هام من العملات الرقمية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وصف كبير المحللين الاستراتيجين للاستثمارات لدى ” بلاك روك ” لإدارة الأصول ” ريتشارد تورنيل ” العملات الرقمية بما سماه ” المنطقة الخطرة ” .

وقال ” ريتشارد ” لـ ” فورتشن ” على هامش مؤتمر صحفي أقيم الثلاثاء: إنني أنظر إلى نظام ” بلوكشين ” وإلى الرسوم البيانية، فأجد أن الأمر يبدو مخيفًا للغاية، وأتذكر ما رأيناه من قبل، في إشارة لفقاعات السوق السابقة مثل فقاعة ” دوت كوم ” أواخر التسعينيات.

وارتفعت عملة ” بتكوين ” الرقمية هذا العام بأكثر من 200% لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3 آلاف دولار في يونيو، فيما قفزت ” الإثريوم ” بنحو 5100% لتصل إلى 400 دولار، لكن كلاهما فقد نحو 25% على الأقل من قيمته خلال يوم واحد ولم يتمكنا من التعافي إلى الآن، بل واصلا التراجع.

ولم تكن ” بلاك روك ” التي تعد أكبر مدير للأصول في العالم، أول من أعرب عن قلقه إزاء الارتفاع السريع لقيم العملات الرقمية، والتي تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 100 مليار دولار، أي ما يزيد على القيمة السوقية لمصرف ” جولدمان ساكس ” .

وفي أوائل يونيوقال الملياردير ” مارك كوبان ” إنه يعتقد أن العملات الرقمية تشكل فقاعة، وهو ما دفع ” بتكوين ” للتراجع 5%، وقبل أسبوعين قال المستثمر ” مايكل نوفوغراتز ” الذي يستثمر 10% من ثروته في هذه العملات، إنه بدأ عملية بيع كبيرة لاعتقاده أن هذه الأصول قد بلغت ذروتها بالفعل لهذا العام، متوقعًا أن تشكل أقوى فقاعة مستقلة على الإطلاق.