13 حالة وفاة و35 إصابة بإنفلونزا الطيور فى الصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قالت لجنة الصحة العامة وتنظيم الأسرة فى الصين فى بيان على موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء إنها سجلت 13 حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور إتش7إن9 فى شهر يونيو إضافة إلى 35 حالة إصابة جديدة.

وانخفض عدد الوفيات والمصابين مقارنة بشهر مايو أيار الذى شهد 37 حالة وفاة و72 إصابة بالفيروس ذاته.

والإحصاء الأخير يرفع عدد الوفيات بفيروس إنفلونزا الطيور إتش7إن9 فى الصين منذ تفشيه فى أكتوبر تشرين الأول إلى 281 على الأقل.

وينتشر الفيروس عادة فى الشتاء والربيع. وأعدمت الصين أكثر من 175 ألف طائر فى فصل الشتاء.