 مدينة يمنية تقاوم " رصاص الأفراح " بسجن " العريس " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

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مدينة يمنية تقاوم ” رصاص الأفراح ” بسجن ” العريس “

مدينة يمنية تقاوم ” رصاص الأفراح ” بسجن ” العريس “
أماني الغامدي(صدى):

قامت مدينة يمنية جنوبية بإجراءات عقابية مشددة غريبة لم تحدث من قبل لمنع ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات، من أبرزها سجن ” العريس ” أو والد ” العروسة ” .

وتعتبر ظاهرة إطلاق النار بالأعراس في أغلب المدن والمناطق اليمنية من العادات المرافقة لحفلات الزواج وتتسبب عادة في حدوث حالات قتل وإصابات نتيجة سوء الاستخدام وما يسمى بـ ” الرصاص الراجع ” .

،حيث يعود الرصاص من الأعلى ليستقر في رؤوس وأجساد بعض الحاضرين، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من إزعاج وتعكير لهدوء الأحياء السكنية.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 14 ساعة

لا ارى ان هذا القرار صائب ,,

,, لو واحد اطلق الرصاص باالعرس ، كرهاً للعريس ،، العريس ماله ذنب تسجنونه ,,

[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 13 ساعة

لايحملون سلاح من اصله في العرس
لتجنب حدوث اي مشكله

[ عدد التعليقات: 13417 ] نشر منذ 13 ساعة

متى يطلعون عندنا قرار مثلة

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 10 ساعات

ودي بعرس عبدالله الله لرمي اربعين طلقة هذا عبدالله حبيب قلبي😈😈😈😈😈😈

[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 10 ساعات

اول مرا اليمن تصدر قرار حكيم

[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 6 ساعات

مشكله اذا واحد يكره العريس او ابو العروس واطلق النار من المسؤل ؟ في هذه الحاله لازم يحضر رجال الامن في كل عرس يقام في المنطقه

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