مدينة يمنية تقاوم " رصاص الأفراح " بسجن " العريس " - صحيفة صدى الالكترونية

مدينة يمنية تقاوم ” رصاص الأفراح ” بسجن ” العريس “
قامت مدينة يمنية جنوبية بإجراءات عقابية مشددة غريبة لم تحدث من قبل لمنع ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات، من أبرزها سجن ” العريس ” أو والد ” العروسة ” .
وتعتبر ظاهرة إطلاق النار بالأعراس في أغلب المدن والمناطق اليمنية من العادات المرافقة لحفلات الزواج وتتسبب عادة في حدوث حالات قتل وإصابات نتيجة سوء الاستخدام وما يسمى بـ ” الرصاص الراجع ” .
،حيث يعود الرصاص من الأعلى ليستقر في رؤوس وأجساد بعض الحاضرين، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من إزعاج وتعكير لهدوء الأحياء السكنية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 14 ساعة
لا ارى ان هذا القرار صائب ,,
,, لو واحد اطلق الرصاص باالعرس ، كرهاً للعريس ،، العريس ماله ذنب تسجنونه ,,
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 13 ساعة
لايحملون سلاح من اصله في العرس
لتجنب حدوث اي مشكله
Nawal[ عدد التعليقات: 13417 ] نشر منذ 13 ساعة
متى يطلعون عندنا قرار مثلة
عبدالوهاب[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 10 ساعات
ودي بعرس عبدالله الله لرمي اربعين طلقة هذا عبدالله حبيب قلبي😈😈😈😈😈😈
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 10 ساعات
اول مرا اليمن تصدر قرار حكيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 6 ساعات
مشكله اذا واحد يكره العريس او ابو العروس واطلق النار من المسؤل ؟ في هذه الحاله لازم يحضر رجال الامن في كل عرس يقام في المنطقه