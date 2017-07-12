مدينة يمنية تقاوم " رصاص الأفراح " بسجن " العريس " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قامت مدينة يمنية جنوبية بإجراءات عقابية مشددة غريبة لم تحدث من قبل لمنع ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات، من أبرزها سجن ” العريس ” أو والد ” العروسة ” .

وتعتبر ظاهرة إطلاق النار بالأعراس في أغلب المدن والمناطق اليمنية من العادات المرافقة لحفلات الزواج وتتسبب عادة في حدوث حالات قتل وإصابات نتيجة سوء الاستخدام وما يسمى بـ ” الرصاص الراجع ” .

،حيث يعود الرصاص من الأعلى ليستقر في رؤوس وأجساد بعض الحاضرين، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من إزعاج وتعكير لهدوء الأحياء السكنية.