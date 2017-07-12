إرهابي بالقطيف أعدمته المملكة يضع علم " حزب الله " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشر حمود الزيادي، الخبير في شؤون الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، صورة لأحد الارهابيين الذين أعدمتهم المملكة، أمس الثلاثاء، يظهر وهو واضع شارة حزب الله اللبناني حول عنقه.

وأشار «الزيادي» في تغريدة على «تويتر» إلى وجود معلومات تتحدث عن اتصالات ما بين حزب الله اللبناني الإرهابي وهذه الجماعات التي تنشط سواء في المملكة أو البحرين، مشيراً إلى أن ولاءهم للخط الطائفي بالمنطقة.

وقال إن هذه ” المجموعات التي تنشط بالقطيف سبق أن تم تدريبها وتوجيهها خلال السنوات الماضية للقيام بأعمال إرهابية في المملكة أو البحرين، مضيفاً أنها على ارتباط “تنظيمي وعملياتي ” مع حزب الله اللبناني، وكذلك كتائب حزب الله العراقي، حيث كان عناصر من خلايا القطيف ينتقلون إلى هناك تحت ذريعة زيارة المراقد الدينية، وهناك يتلقون التدريب والتوجيه خلال الثلاث السنوات الماضية ليعودوا إلى ويعملون على إثارة الفتنة والتحريض وتنفيذ عمليات الخطف والقتل.

وأعدمت المملكة 4 إرهابيين سعوا إلى زعزعة الأمن واستهداف رجاله في السعودية، وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم.