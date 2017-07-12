بالصور.. فرق من 6 دول تشارك بسيرك مهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

طورت إدارة مهرجان أبها للتسوق فعاليات السيرك العالمي بالمهرجان ، حيث يشارك هذا العام أكثر من 24 عارضاً في تقديم العروض من 6 دول هي ، مصر، أثيوبيا ، المكسيك ، بولندا ، روسيا ، أوكرانيا .

وبين المشرف على فعاليات السيرك وعروض الظلام محمد صالح الحمود ، أن المشاركون يقدمون عروض الطائرة المرتفعة وعروض الليزر ، وألعاب التوازن عبر الأسطوانة الحديدية ، وعروض الشرائط الهوائية .

كما يستمتع الحضور بفواصل من ألعاب الخفة والكوميديا ، ويبهر العارضين من بولندا الزوار بعروض المكعب الفضائي ، ويستهوي عارض اثيوبي وطفله ذو الـ11 عاماً الزوار بعرض الأرجل الذهبية .

وحظيت مفاجأة السيرك هذه السنة بخطف الأضواء خلال عروض طيور الظلام من فريق أوكراني مختص .