داعشي يٌهدي فتاة " حزام ناسف " كمهر للزواج - صحيفة صدى الالكترونية

داعشي يٌهدي فتاة ” حزام ناسف ” كمهر للزواج
كشفت مصادر بالشرطة الأسبانية أن فتاة إسبانية تدعى آسيا 26 عاما، هربت إلى سوريا، وبعدها تركت منزلها في سبتة عام 2014؛ من أجل الزواج من الإرهابي التابع لتنظيم داعش ” محمد حمدوش ” الشهير بـ “ مقطوع الرأس ” والانضمام إلى داعش، فقدم لها “ حزام انتحاري ” كمهر للزواج”.
وفي واقعة ثانية انتقلت سيدة أخرى، تدعى فاطمة، إلى سوريا مع ابنها في أبريل / نيسان 2014 للقاء زوجها الجهادي مراد القاضي؛ لكن السلطات التركية اعتقلت الفتاة وزوجها في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، أثناء التوجه إلى أوروبا مع الأطفال الصغار، وقد ظهرت تفاصيل زواجها يوم الثلاثاء حيث تم تسليمها رسميا من اسبانيا وسلمت للسلطات الاسبانية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 14 ساعة
ههههههههه اعوذ باالله ،،،
،، اقشر من مهر ,,
نديم البدر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 13 ساعة
يمكن يفجر عواطفها واشواقها لزوجها
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 12 ساعة
طيب لاتنسى المأذون من كرتون طراطيع
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13358 ] نشر منذ 12 ساعة
أعوذ بالله منهم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 11 ساعة
فعلاً داعشي 😳😳
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 10 ساعات
من قوه جمالها اعطاها حزام ناسف عشان ماحد يتهنى فيها من بعده العن ابوك ياحب😳
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 9 ساعات
*📚 قصيدة مرعبة قيلت قبل ٧٠٠ عام لابن خويلد بن سعود الصليمي الهذلي.. كتبها سنة ٧٤٥ هجرية ، هنا ذكر اسم داعش ب دائش*
تعيشونَ دهراً ترونَٓ الرِّيَبْ
ولا يدفعُ المرءُ هَولَ الخُطَبْ
ويستَعمِرُ الشآمَ سفَّاحُها
ويجني رؤوسَ الورى كالعنبْ
ويبقى بها خمسةٌ كامله
سنينا طوالا يجُزُّ العربْ
وآهٍ على موصلي والعراق
يجيءُ ظلامٌ شديدُ الرَّهَبْ
ويفترقُ الناسُ فيهِ افتراق
كموجٍ تلاطمَ ثُمَّ اضطربْ
ويخرجُ “دائشُ” من بينهم
ليقلبهم وهْوَ فيها انقلبْ
ويقتلُ منهم مِئاتُ المِئات
وضيعا حقيرا رفيعَ النسبْ
وتغرقكم فتنَةٌ جامِعه
فتأكُلُكُم مثل نارِ الحطبْ
وترمي اليهودُ عليكم سهام
من النارِ فيها شديدُالعطبْ
وتنحركم مثل نحرِ النعاجْ
وانتم جلوسٌ فيالَ العجبْ
وكسرى من الشرق يأتي لكم
وقد كاد كيدا شديد الغضب
هو الرأسُ والسمُّ في ِشدقِهِ
وينبعهُ الموتُ مثلُ الذَّنَبْ
ويزداد فيكم سواد السنين
تهيمون وسط الغنا والطربْ
وفيكم سَيَكثُرُ نسلُ البنات
ويحلقُ كلُّ الذكور الشَّنَبْ
فلله نبرأُ من وقتكم
ولله نبرأُ منكم عرب
👆👆
*شوفوا اﻷبيات تخوف..😓*
*تحكي حالنا اليوم*
*ﻻ إله إﻻ الله.
موســـــــــــــــى الفيفــــــــــــــــي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 7 ساعات
عفواياالقرني لايوجد شاعر يهذا الأسم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 6 ساعات
يعني ما لقت احد من الرجال يعجبها الا من جماعة داعش !!!!!! مو معقوله
ايش حكاية النسوان مع الدواعش ؟