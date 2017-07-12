الشلهوب يوافق على تجديد عقده مع الهلال لعام آخر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اتفق القائد محمد الشلهوب مع إدارة الهلال ممثلة بالأمير نواف بن سعد، على تجديد عقده لمدة عام واحد، بعد يوم واحد من تجديد زميله في الفريق ياسر القحطاني .

كان الشلهوب طلب فرصة ووقتاً للرد على الاستمرار مع الهلال أو توديع الملاعب، لكن رغبة مدرب الفريق، الأرجنتيني رامون دياز، وكذلك الجهاز الإداري في تواجد اللاعب حسمت الأمر وأعطى الموافقة على الاستمرار لعام آخر داخل أسوار نادي الهلال.