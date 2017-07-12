ضبط عصابة سرقت عملة ذهبية وزنها 100 كيلو من متحف بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عدة أشخاص في عمليات مداهمة في برلين بتهمة سرقة عملة ذهبية وزنها 100 كيلوجرام، وتصل قيمتها إلى أربعة ملايين دولار من متحف بوده في جزيرة المتاحف بالعاصمة برلين.

وقالت شرطة برلين: ” نقوم حالياً بعمليات تفتيش وتنفيذ أوامر اعتقال في عدة مناطق من برلين فيما يتعلق بعملية السرقة من متحف بوده التي وقعت في مارس “.

وصنعت العملة الكندية المسماة (ورقة القيقب الكبيرة) التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية من الذهب الخالص وتصل قيمتها المادية إلى أربعة ملايين دولار أما قيمتها الأسمية فتقدر بنحو مليون دولار.

وكان الجناة تمكنوا ليلاً في مارس الماضي من الدخول إلى متحف بوده مستخدمين سلماً خشبياً للدخول عبر إحدى النوافذ، وتمكنوا من سرقة عملة ذهبية كندية وزنها 100 كيلوجرام تقدر قيمة الذهب الصافي بها بمبلغ 3.8 مليون يورو، وتمكنوا من دفعها على عربة اليد. ولا يوجد أي أثر حتى الآن على وجود القطعة الذهبية العملاقة.

ويبلغ قطر العملة الذهبية 53 سنتيمتراً وسمكها 3 سنتيمترات وتحمل اسم (بيج مابل ليف/ ورقة نبات القيقب الكبيرة) وتحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية. ويظهر في الوجه الأمامي للعملة ثلاثة أوراق من نبات القيقب، رمز كندا.

تجدر الإشارة إلى أن درجة نقاء الذهب في العملة المسروقة تبلغ 99.999%، وتم سكها في مصلحة سك العملة الملكية في كندا عام 2007، ولا يوجد منها سوى خمسة نماذج فقط اشتراها مستثمرون.