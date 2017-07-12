بالفيديو .. توقعات بدخول " الشيطان 2 " روسيا العام القادم - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

اعرب نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون التصنيع الحربي، ديمتري روغوزين أن بلاده تنتظر قرارانتاج صاروخ ” شيطان2 ” وزنه 100 طن الذي هو نفسه Sarmat RS-28 ، وبناء قطارقادرعلى نقل 6 صواريخ نووية عابرة للقارات .

ويمتاز الصاروخ الشهير بمواصفات خطيرة، منها قدرته على حمل 10 رؤوس نووية، ووزنه عند إطلاقه يصل إلى 150 طناً، مع قدرة على بلوغ أهدافه عبر كل من القطبين الشمالي أو الجنوبي، وسهولة تجاوزه لشبكات ” اصطياد الصواريخ ” .

وفقاً لتعبير يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي.

أما عن قدرته التفجيرية، فهي أشد بأكثر من 2000 مرة من قنبلة نووية عيار هيروشيما، لذلك ” فبإمكانه تدمير بلد بمساحة بريطانيا ” ، كما يعمل ” شيطان2 ” بالوقود السائل ويتوقع دخوله الخدمة في العام القادم .