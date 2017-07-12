أمريكا ترفع حظرالأجهزة الإلكترونية من 10 مطارات في الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

رفعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ، حظر حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على متن الرحلات القادمة من 10 مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ست شركات طيران، بعدما فرضت الوزارة في مارس، حظرًا على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية التي تفوق الجوالات الذكية حجمًا على متن الرحلات التي تقوم بها تسع شركات في هذه المناطق.

من جانبه أكد وزير الأمن الداخلي ” جون كيلي ” آنذاك أن من الممكن رفع هذا الحظر عن الشركات التي تمتثل للتوجيهات الأمنية التي تدعو لإجراء عمليات تفتيش دقيقة وواسعة النطاق، وزيادة استخدام الكلاب البوليسية التي تستشعر وجود القنابل.

كما أعلنت الوزارة في مؤتمر صحفي أمس، امتثال ست شركات للتوجيهات الجديدة وبالتالي تم رفعها من قائمة الحظر، وهي شركة طيران الإمارات، والاتحاد، والقطرية، والخطوط الجوية التركية، والكويتية، والأردنية.

من جانبها قالت شركة مصر للطيران قبل أيام إنها تتوقع رفع اسمها من قائمة الحظر اليوم الأربعاء، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتطرقوا لهذا الأمر في تصريحاتهم الأخيرة.

بينما قال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية “ديفيد لابان”، إن الخطوط الجوية السعودية والملكية المغربية تعتزمان أيضًا الامتثال للتوجيهات الجديدة .

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