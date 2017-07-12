ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 95.734 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجل اليوم الأربعاء، مؤشر الدولار الأمريكي استقرارا خلال تداولاته بعد تراجعه في أعقاب أخبار عن رسائل إلكترونية تشير إلى حدوث مقابلة بين ابن الرئيس ” دونالد ترامب ” ومحام مرتبط بالكرملين.

وأظهرت رسائل بريد إلكتروني أمس اجتماع ابن الرئيس ” ترامب ” مع محام روسي لتقديم ” معلومات حساسة ” تضر ” هيلاري كلينتون ” وأشارت هذه الرسائل إلى أنه تم إخباره بأن هذا الاجتماع جزء من دعم الحكومة الروسية لحملة والده الرئاسية.

وتراجع الدولار أمام الين دون مستوى 114.00، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر في الجلسة السابقة حيث أثارت التعليقات المتشائمة من بعض صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الاضطرابات السياسية المتجددة في الولايات المتحدة موجة جديدة من النفور من المخاطرة.

وتراجع الإسترليني ليتخطى أدنى مستوى له منذ 28 يونيو عند 1.2831 مع انتظار المستثمرين صدور بيانات الوظائف في المملكة المتحدة اليوم .

ويأتي هذا قبيل شهادة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي ” جانيت يلين ” لليوم الثاني أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.07% إلى 95.734، وارتفع الدولار أمام اليورو هامشيا بنسبة 0.07% إلى 1.1459، وأمام الإسترليني بنسبة 0.22% إلى 1.2820، بينما تراجع أمام الين بنسبة 0.37% إلى 113.52 في تمام الساعة 10:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.