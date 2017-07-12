اليوم.. يتحدد مصير الاتحاد أمام محكمة " كاس " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حالة من الترقب يعيشها عشاق العميد بفارغ الصبر انتظارا لما ستسفر عنه جلسة النظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بمحكمة كاس اليوم، ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمنع العميد من التسجيل لفترتين مقبلتين.

وكان فريق المحامين الذين وكلتهم الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بقيادة جان كلينر وماركو كافاليرو، اللذان سبق لهما العمل بلجان (الفيفا) سابقاً، قبل أن يفتتحا مكتبهما الخاص بالمحاماة في سويسرا، قد وصلا إلى زيوريخ أمس إلى جانب المحامي الثالث أيمن العوض، تمهيداً لحضور جلسة الاستماع اليوم بمحكمة كاس.

وتشير الأنباء إلى أن الجلسة ستكون للاستماع فقط ولن ينطق فيها بالحكم النهائي في القضية، التي سيتم إرجاء النطق فيها لجلسة أخرى يتوقع بأن تكون بعد شهرين تقريباً، وهو ما سيستند عليه المحامون لتعليق العقوبة لحين موعد الجلسة المقبلة، للاستفادة من قرار رفع سقف التعاقدات الأجنبية إلى 6 لاعبين، من مبدأ التكافؤ في الفرص مع الأندية الأخرى.

كان قرار صادر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمنع العميد من التسجيل لفترتين مقبلتين وتحديداً موسم (2017-2018) بسبب قضية الأسترالي جيمس ترويسي، الذي يطالب النادي بمستحقاته البالغة مليون يورو.