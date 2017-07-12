مقتل ضابط روسي فى هجوم مسلح على موقع للجيش السوري بحماة - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت وسائل إعلايم روسية، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط روسي إثر إطلاق قذائف هاون على معسكر لقوات النظام السوري في محافظة حماة وسط سوريا.

من جانبه أعلن الجيش الروسي أمس في تصريحات إعلامية، مقتل الضابط الروسي، و ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الكابتن نيكولاي افاناسوف قتل ” بإطلاق قذائف هاون مباغت على معسكر للقوات الحكومية السورية ” في محافظة حماة.

وأوضحت أن الضابط كان يعمل ضمن مجموعة من المدربين العسكريين مهمتها تدريب الجيش السوري.

يشار إلى أنه بمقتل هذا الضابط يرتفع إلى 32 عدد الجنود الروس الذين سقطوا في مهام قتالية في سوريا، حسب أرقام نشرتها وزارة الدفاع الروسية. وقام جندي آخر بالانتحار في الشهر الأول من التدخل الروسي في سوريا في سبتمبر.