قرار زيادة المحترفين يدفع الأهلي للانسحاب من صفقة هوساوي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن انسحاب النادي الأهلي من مفاوضة مدافع نادي النصر عمر هوساوي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الملكي، وذلك بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة مشاركة المحترفين الأجانب إلى ستة لاعبين مع كل فريق.

وأكدت المصادر أن إدارة النصر باتت مقتنعة بإمكانية استمرار هوساوي بالرغم من المشاكل المالية والإدارية التي عاشها مع الفريق الموسم المنصرم. وتؤكد المصادر بأن رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي سيشرف شخصياً على المفاوضات، وسيقود بنفسه المهمة لإقناع اللاعب الدولي بالاستمرار مع النصر وتجديد عقده كونه يتبقى موسم واحد فقط في عقده الحالي ويرغب باستمراره لثلاث سنوات قادمة وذلك قبل دخوله الفترة الحرة من العقد التي تخوله الانتقال لأي نادٍ بالمجان.