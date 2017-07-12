بالفيديو.. لُجين عمران تحتفل بهزيمة داعش في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لُجين عمران تحتفل بهزيمة داعش في العراق
أحتفلت الإعلامية لجين عمران ، بهزيمة داعش في العراق ، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على « إنستغرام» أعربت به عن فرحتها بما يحدث وكتبت: « فرحتنا هي فرحة كل عراقي وعراقية. سواء داخل العراق أو خارجها. الحمدلله دائماً وأبداً ».
وتابعت: « عسى السعادة تسكن قلوبكم وما تفارقها لأنكم تستحقون كل ذرة فرح عسى السلام والأمن يكون هواكم إلي تستنشقوه وين ما كنتو » .
.. 🕊❤🇮🇶🕊❤🕊🇮🇶🕊❤🕊🇮🇶🕊❤🕊🇮🇶🕊❤🇸🇾🕊 .. فرحتنا هي فرحة كل عراقي و عراقيه 🇮🇶❤ سواء داخل العراق او خارجها❤🕊الحمدلله دائما و ابدا .. 🕊عسى السعادة تسكن قلوبكم و ما تفارقها لانكم تستحقون كل ذرة فرح 🇮🇶 .. 🕊عسى السلام و الأمن يكون هواكم الي تستنشقوه وين ما كنتو🇮🇶 .. و عسى راحة البال و الطمأنينة تحيط بيكم وين ما تلتفتون🤗🕊❤🇮🇶 .. 🕊محبتي الكبيره لكل اهل الرافدين❤❤ .. #Repost @souhair_alqaisi_official (@get_repost) ・・・ مبروك شعبنا الغالي .. ساحة التحرير في #بغداد تحتفل بالانتصار على #داعش ، تدمع عيني حين اجد الفرحة في قلوب شعبي #الموصل_مالتنا فيديو نقلا عن صفحة @celebrities_iq
الواقع[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 14 ساعة
الظاهر انها تقرب لسليماني هل نسيت ما فعله الحشد المجوسي من قتل وتدمير لاهل الموصل اغتصاب وخطف للنساء والاطفال وتدمير المساجد والبيوت انهم الوجه الاخر لداعش المجرم اذا على ماذا الاحتفال ايها العمياء الحاقدة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 13 ساعة
قبحها الله ,,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 13 ساعة
الدم يحن سبحان الله
قولوا ياالله أنها تقعد هناك ونفتك منها
خليك يالوجي علشان داعش معد يرجعون
وإن كان على خشمك القديم👃
ابرسله لك مع الشحن البري ولا فيديكس
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
المسعري سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
أستحو على وجيهكم أشوي ترى داعش نظام أرهابي جلب الخراب والدمار للمنطقة ياجهله
ِعبدالله[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 10 ساعات
ليش ماتستنكر جرائم الحشد الشعبي بحق أهل السنة في العراق
قبحك الله من عجوز متنكرة
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 9 ساعات
حركات حتى السياسه دخلت فيها😂
طيف المطر[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 20 دقيقة
حنت لديارها العراقية وتقول أنا سعودية وطول النهار وهي تصور في نفسها طفشوا العالم منها