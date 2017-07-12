بالفيديو.. لُجين عمران تحتفل بهزيمة داعش في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أحتفلت الإعلامية لجين عمران ، بهزيمة داعش في العراق ، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على « إنستغرام» أعربت به عن فرحتها بما يحدث وكتبت: « فرحتنا هي فرحة كل عراقي وعراقية. سواء داخل العراق أو خارجها. الحمدلله دائماً وأبداً ».

وتابعت: « عسى السعادة تسكن قلوبكم وما تفارقها لأنكم تستحقون كل ذرة فرح عسى السلام والأمن يكون هواكم إلي تستنشقوه وين ما كنتو » .