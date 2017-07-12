أمير نجران يشكل لجنة للتحقيق في وفاة 11 مقيما إثر حريق منزل - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

شكل أمير نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لجنة للتحقيق في وفاة ١١ مقيماً، متسائلاً عن دور أمانة المنطقة والدفاع المدني في وقف هذه الشركات الفوضوية.

وكان الدفاع المدني في نجران، قد أعلن صباح اليوم، وفاة 11 شخصاً وإصابة 6 آخرين؛ إثر اندلاع حريق بمنزل شعبي.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله بن سعيد آل فارع؛ أن ” مدني نجران ” باشر بلاغاً في الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، عن طريق الدوريات الأمنية يفيد بوجود حريق بمنزل شعبي مكوّن من ثلاث غرف ولا تـوجد بها فتحات للتهوية “نوافذ”، نتج عنه وفاة ١١ شخصاً وإصابة ٦ آخرين لمقيمين من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية بسبب الاختناق، مشيراً إلى أن التحريات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.