بالصور.. إصابة عامل ووفاة آخر في احتجاز بمصنع أسمنت القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

باشر الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث احتجاز شخصين داخل مصنع أسمنت القصيم، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر، وذلك بعد تناثر مواد من مرسب الغبار المرتجع من وحدة التسخين بالمصنع، وأصيب اثنان من فريق الإنقاذ بالدفاع المدني.

من جانبه قال العقيد إبراهيم أبا الخيل، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم: ” ورد لمركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة بلاغاً عن الحادث في الساعة 4:30 من صباح هذا اليوم الأربعاء، وهو عبارة عن تناثر مواد من مرسب الغبار المرتجع من وحدة التسخين بالمصنع، وذلك أثناء عملية صيانة داخل مرسب الغبار “.

وأضاف: ” أدى ذلك إلى احتجاز عاملين نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم إنقاذ ثالث قبل وصول الدفاع المدني، كما نتج عنه إصابة رجُلَيْ دفاع مدني باشرا الحادث، حيث أصيب أحدهما بحروق بسيطة، بينما أصيب الآخر بإجهاد وإرهاق، وقد تلقّيا العلاج اللازم، وخرجا من المستشفى في حينه، وتم تسليمه للشرطة للاختصاص “.