مهاجم ريال مدريد يقرر البقاء - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

ذكرت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، عن أن ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد قرر البقاء مع الفريق الملكى بعد فشل صفقة انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة المدريدية، إن موراتا تحدث مع زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد لمعرفة دوره فى الموسم المقبل، مؤكدًا التزامه مع الفريق الملكي.

وتغير تفكير موراتا بعد فشل صفقة انتقاله لمانشستر يونايتد، حيث يريد إثبات قدراته مع الفريق الملكى والحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى الموسم الجديد.