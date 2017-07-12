الشباب يسعى لضم قائد النصر السابق - صحيفة صدى الالكترونية

الشباب يسعى لضم قائد النصر السابق
يسعى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سامي الجابر لتغيير وجهة القائد السابق لكتيبة النصر، حسين عبدالغني، بعيداً عن الاحتراف خارج المملكة، بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان عبدالغني قد أكد لعدد من المقربين منه بأنه لن يعتزل كرة القدم الآن وأنه لن يعلق حذائه حيث أنه لا يزال قادراً على العطاء داخل المستطيل الأخضر.
ورغم اقتراب القائد السابق لكتيبة النصر من الاحتراف بأحد دوريات الخليج العربي أو الدوري الأردني عن طريق شادي أبو هشهش المدرب المعاون سابقاً ضمن طاقم البرتغالي جوزيه جوميز، إلا أن سامي الجابر يفكر جدياً في الاستفادة من خبرة عبدالغني ودعم صفوف الليوث بالتعاقد معه استعداداً للموسم الكروي الجديد 2017/ 2018.
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 14 ساعة
لو فيه خير مارماه الطير مانبغاه حتى لو يجيبلنا الدوري والكوؤس كلها لاعب كله مباريات مضاربات وكروت حمرا وصفرا
على اداره الشباب اما ان تحضر لاعبين يفيدون النادي مستقبلاً والا الرحيل ماهو عيب ان تعترف بفشلك العيب انك تتمادى بخطاك كل الانديه استقطبت لاعبين على مستويات عاليه الا الشباب محلك سر بهذه الاداره وبهذا الكادر التدريبي الشباب درجه اولى الموسم القادم وتذكروها
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4562 ] نشر منذ 13 ساعة
حسين الغبي عمره الافتراضي خلاص انتهى ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث يغرق في شبر ماء يانادي الشباب ابحثوا عن دماء شابه كالنحله تتحرك هنا وهناك تصول وتجول في كل مكان بسرعة الحركه واكتمال اللياقه اما هذا التمساح خلاص اكتبوا عليه يحفظ لعدم الفائده منه والى تشليح الحائر
زيزو..7[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 13 ساعة
ايامك لا ولن تنسى أيها الاسد الجامح..