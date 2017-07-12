الشباب يسعى لضم قائد النصر السابق - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يسعى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سامي الجابر لتغيير وجهة القائد السابق لكتيبة النصر، حسين عبدالغني، بعيداً عن الاحتراف خارج المملكة، بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عبدالغني قد أكد لعدد من المقربين منه بأنه لن يعتزل كرة القدم الآن وأنه لن يعلق حذائه حيث أنه لا يزال قادراً على العطاء داخل المستطيل الأخضر.

ورغم اقتراب القائد السابق لكتيبة النصر من الاحتراف بأحد دوريات الخليج العربي أو الدوري الأردني عن طريق شادي أبو هشهش المدرب المعاون سابقاً ضمن طاقم البرتغالي جوزيه جوميز، إلا أن سامي الجابر يفكر جدياً في الاستفادة من خبرة عبدالغني ودعم صفوف الليوث بالتعاقد معه استعداداً للموسم الكروي الجديد 2017/ 2018.