تأجيل رفع العقوبات عن السودان ثلاثة أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة أجلت البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى لمدة ثلاثة أشهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفع العقوبات لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الحالي دونالد ترامب قرارا بشأن ما إذا كان سيلغي العقوبات بشكل دائم أم لا .

ويذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على السودان منذ أكثر من 20عاماً بسبب الصراعات العسكرية الموجودة داخل دار فور .