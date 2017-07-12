إنغولشتات يرفض انتقال مهاجمه الى الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلنت إدارة نادي ‏ إنغولشتات الألماني، موقفها النهائي من فكرة الاستغناء عن خدمات اللاعب داريو ليزكانو، لصالح نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغت إدارة النادي الألماني وكيل أعمال ليزكانو برفض فكرة انتقاله إلى الهلال سواء بشكل نهائي أو عن طريق الإعارة، وذلك رغم العائد المادي المغري الذي حواه العرض الهلالي.

وأشارت مصادر مقربة من قلعة الزعيم، إلى أن الإدارة الهلالية قررت غلق ملف التعاقد مع ليزكانو، وتستعد حالياً للبحث في الملفات التي قدمها المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لاختيار الأفضل منها.