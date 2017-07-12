" مارك " يستلهم اسم " فيسبوك " من مجلد - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

اهتم ” مارك زوكربيرج ” أثناء دراسته في جامعة ” هارفارد ” – التي لم يكملها – بالبرمجة وطور عدة مواقع للتواصل مع زملائه حتى أطلق «فيسبوك»،في فبراير 2004.

واستلهم ” زوكربيرج ” اسم موقعه الخاص بالتواصل الاجتماعي من المجلد الذي يجمع صور جميع الطلبة في الكلية ويوزع على الطلبة الجدد ويعرفهم ببعضهم البعض حيث أن عبارة ” فيسبوك ” تعني ” كتاب الوجوه “.

وبعد إطلاق موقع التواصل الاجتماعي، سجل ما يقرب من 1200 طالب في ” هارفارد ” صفحاتهم عليه في غضون 24 ساعة فقط.

وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاق ” فيسبوك ” تجاوز عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ملياري شخص شهريا مما عزز القيمة السوقية للشركة وقفز بثروة ” زوكربيرج ” إلى المراكز الأولى في قائمة ” فوربس ” للمليارديرات.