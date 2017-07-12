تسريبات تكشف التقويم الدراسي الجديد.. أبرزها إلغاء إجازة نصف العام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

انتشرت تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خطة التقويم الدراسي للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة، بداية من 1439 حتى 1443، في الوقت الذي لم يصدر أي تعميم رسمي من وزارة التعليم بشأنه.

وجاءت بالتسريبات إلغاء وزارة التعليم لإجازة منتصف الفصل الدراسي والتي تبلغ أسبوعا، حيث كانت تمنح في الفصل الدراسي الثاني ومنحت للمرة الأولى في كلا الفصلين خلال العام الماضي، إلا أنها لن تكون موجودة في الأعوام الخمسة المقبلة.

وأظهر التسريب أيضاً أن العامين المقبلين سيشهدان انتهاء الدراسة قبل حلول شهر رمضان الكريم، يتبعهما إجازة صيفية تزيد على 3 أشهر، أما في الأعوام الثلاثة الأخيرة سيتخلل الفصل الدراسي الثاني إجازة عيد الفطر يضاف إليها ما بين أسبوع إلى أسبوعين من شهر رمضان.