تسريبات تكشف التقويم الدراسي الجديد.. أبرزها إلغاء إجازة نصف العام - صحيفة صدى الالكترونية

تسريبات تكشف التقويم الدراسي الجديد.. أبرزها إلغاء إجازة نصف العام
انتشرت تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خطة التقويم الدراسي للأعوام الدراسية الخمسة المقبلة، بداية من 1439 حتى 1443، في الوقت الذي لم يصدر أي تعميم رسمي من وزارة التعليم بشأنه.
وجاءت بالتسريبات إلغاء وزارة التعليم لإجازة منتصف الفصل الدراسي والتي تبلغ أسبوعا، حيث كانت تمنح في الفصل الدراسي الثاني ومنحت للمرة الأولى في كلا الفصلين خلال العام الماضي، إلا أنها لن تكون موجودة في الأعوام الخمسة المقبلة.
وأظهر التسريب أيضاً أن العامين المقبلين سيشهدان انتهاء الدراسة قبل حلول شهر رمضان الكريم، يتبعهما إجازة صيفية تزيد على 3 أشهر، أما في الأعوام الثلاثة الأخيرة سيتخلل الفصل الدراسي الثاني إجازة عيد الفطر يضاف إليها ما بين أسبوع إلى أسبوعين من شهر رمضان.
متابع[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 15 ساعة
وين الناس ؟؟ أ.. !!!!!!!!!
mos[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 15 ساعة
مسافرين
🇸🇦 فارس الخير 🇸🇦[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 15 ساعة
نبغى الرواتب ترجع هجري 😢😢
الفرق كل سنة ١١ يوم يعني بعد ٣ سنوات يكون هناك شهر بدون الراتب .. تكفووووون رجعوا رواتبنا بالهجري
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 15 ساعة
خلاص طلع نفي من الوزارة لهذي التسريبات
ابو خالد[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 15 ساعة
تسريبات تكشف التقويم الدراسي الجديد.. أبرزها إلغاء إجازة نصف العام ماهي مشكلة المهم شهر رمضان المبارك تكون اجازة رسمية للطلاب والمعلمين لان شهر رمضان تكون في فصل الصيف شديدة الحررة عدنا ورمضان لها خصوصية لدي الشعب السعودي الذي يحرص معظمهم في قضاء شهر رمضان بجوار بيت الله الحرام من جميع انحاء المملكة واداء العمرة والصلاة في الحرم المكي والاعتكاف اتمني ان يستمر علي طول شهر رمضان تكون اجازة للطلاب
اماني صالح الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يعين.
النخيش[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 15 ساعة
هذا القرار الصحيح اذا تم اجازات نصف الترم المختلقه خطا من اساسها بعذر تشجيع السياحه ولم ينظر في جوانب اخرى مضره بالتاثير على تحصيل الطلبه والطالبات وتشجيعهم والولياء امورهم بالسفر للخارج والغياب لااسبوع اخر وتغيب اولياء الامور عن اعمالهم او طلب اجازات من مراجعهم لمرافقه ابناءهم للسياحه السؤال لماذا نحن نسير عكس الدول الاخرى بكثره الاجازات وعدم الاهتمام بالتعليم والاهتمام بجوانب الترفيه والسياحه احد الاسباب من اصحاب الصلاحيه اللذين يختلقون الاجازات لاعطاء انفسهم وابناءهم فرصه السفر للخارج للترفيه لتوفر الامكانيات الماديه لديهم عكس الغالبيه من الشعب اللذي يفتقد ذلك
الواقع[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 14 ساعة
اجازة المسلمين ومناسباتهم الدينية تختلف تماما عن الغرب والدراسة تبداء من 1–1 إليّ ٢٩–٨ في كل عام هجري يكون افضل بشكل دائم حتى تحيا لدينا السياحة كذلك لايكون رمضان مكلف ومتعب لاسر والأبناء وبعدها شهرين للمناسبات الاجتماعية من زواج ونحو ذلك ثم يأتي ألحج والعيد الاضحي هذا الأفضل والأكمل الجميع غير توفير على خزينة الدولة الكهرباء والماء في المدارس والجامعات
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 14 ساعة
كتابة املائية رياضيات تاريخ جغرافيا لغة عربية تعبير علوم دينية
كان من يتجاوز السادسة الإبتدائة يجيدها اجادة تامة وممكن الدخول للحياة العملية بكل كفاءة
الأن اغلب متجاوزين الثانوية لايعرفون الكثير من ابجديات العلوم الدراسية وعلى سبيل المثال يكتبون لكن (لا كن)
لا ابالغ اذا قلت عدد الساعات الدراسية خلال العام الدراسي كانت اكثر من ضعف عدد ساعات الوقت الحالي
والسبب الأجازات الكثيرة والمبالغة بحصص الترفيه خلال العام الدراسي
متابع[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 13 ساعة
ههههههههههههههههههههههه ماهذا ياصدى ؟؟…………..!!!!!!!!!!!!!!!