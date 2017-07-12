شاب يتقدم لخطبة شقيقة حبيبته - صحيفة صدى الالكترونية

شاب يتقدم لخطبة شقيقة حبيبته
في موقف أنساني نادر ، أقدم شاب يُدعى ويل سيتون من ولاية إنديانا الأميركية ، على التقدم بطلب لخطبة حبيبته أشلي شاوس ، التي كان يواعدها منذ 2010 ، كما طلب الارتباط بشقيقتها الصغرى المصابة بمتلازمة داون .
وانتشرت صور تظهر سيتون وهو يركع على إحدى ركبتيه في حقل من الزهور ، وقد طلب من هانا أن تكون ” أفضل صديقة له للأبد ” قبل أن يتوجه نحو أشلي ويطلب منها الزواج.
وقالت أشلي في تصريحات صحفية : فوجئت كثيراً. ويل رائع. لكنه أيضاً متواضع وما قام به أذهلني، لقد كانت هانا سعيدة جداً وأنا أدرك تماماً كم أن ذلك مهم بالنسبة إليها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 15 ساعة
الملعون خلص من الحبيبه والتفت لاختها ليلعب بها فتره من الزمن 🙂
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8324 ] نشر منذ 14 ساعة
لعن الله كل خاين غدار 🙂
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 13 ساعة
داخل محل حلويات يبوالشباب
تذوق وتمشي🤗🤗🤗
بكرة يقول أبي أمهم😂😂😂😂😂😂
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 10 ساعات
وانتشرت صور تظهر سيتون وهو يركع على إحدى ركبتيه في حقل من الزهور ، وقد طلب من هانا أن تكون ” أفضل صديقة له للأبد ” قبل أن يتوجه نحو أشلي ويطلب منها الزواج.
باين من المقال انه لما ركع علي احدى ركبتيه لاخت حبيبته طلب منها انها تكون افضل صريقه له وبعدين راح لحبيبته وطلب الزواج منها بنفس الطريقه يعني انه ماخان او التفت علي اختها
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 9 ساعات
في موقف أنساني نادر ،😂😂
بنت الديره[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 3 ساعات
كيف خطب حبيبته وارتبط بأختها زريبة حيوانات لا بعد موقف انساني الموقف الانساني انه مايلعب بمشا عر الضعيفه يكفيها مرضها او يقطع علاقته نها ئيا بأختها هذا موقف انساني مش حيواني