شاب يتقدم لخطبة شقيقة حبيبته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في موقف أنساني نادر ، أقدم شاب يُدعى ويل سيتون من ولاية إنديانا الأميركية ، على التقدم بطلب لخطبة حبيبته أشلي شاوس ، التي كان يواعدها منذ 2010 ، كما طلب الارتباط بشقيقتها الصغرى المصابة بمتلازمة داون .

وانتشرت صور تظهر سيتون وهو يركع على إحدى ركبتيه في حقل من الزهور ، وقد طلب من هانا أن تكون ” أفضل صديقة له للأبد ” قبل أن يتوجه نحو أشلي ويطلب منها الزواج.

وقالت أشلي في تصريحات صحفية : فوجئت كثيراً. ويل رائع. لكنه أيضاً متواضع وما قام به أذهلني، لقد كانت هانا سعيدة جداً وأنا أدرك تماماً كم أن ذلك مهم بالنسبة إليها.