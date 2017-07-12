الحملة الوطنية توفر 5 محطات لتنقية المياه للسوريين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتوفير مياه الشرب الصحية للأشقاء النازحين السوريين على الحدود السورية التركية من خلال 5 محطات مصممة بأحدث الأجهزه ومعدات التنقية ضِمن أعلى معايير الجودة.

وقال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن الحملة عملت من خلال الجهود الإغاثية التي تقدمها للأشقاء السوريين على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة أزمة المياه وخاصة في المخيمات العشوائية الكبيرة التي أقيمت إثر النزوح الكبير من المناطق المتضررة شمال سوريا، بالتنسيق مع بعض المنظمات التركية العاملة بهذا المجال على توفير محطات لتنقية المياه ضِمن مشروع ” شقيقي اشرب نقياً ” لتوفير مياه الشرب الصحية بمعدل إنتاج يومي يبلغ 20 ألف متر مكعب.