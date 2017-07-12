تطبيق مشروع وسائل النقل المدرسي للمعلمات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لشركة ” تطوير ” لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي أن الشركة بناء على توجيهات معالي وزير التعليم أعادت فتح التسجيل للمعلمات في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وتتيح الشركة للمعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150- 250 كيلو متراً يومياً ، التقديم على المشروع أو الخدمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة قبل انتهاء فترة التسجيل المتاحة حتى يوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ.

www.tatweertransit.com ؛ فضلاً عن تخصيص رقم هاتفي مجاني 8001231000 للإجابة عن أي استفسارات حول هذا المشروع.