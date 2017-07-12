وزير الخارجية المصري يتوجه للمملكة لحضور اجتماع " رباعي " مع تيليرسون - صحيفة صدى الالكترونية

عب الناصر أبو الفضل(صدى):

غادر القاهرة اليوم الأربعاء ” سامح شكرى ” وزير الخارجية متوجها إلى جدة فى زيارة للسعودية تستغرق يومين بدعوة من نظيره السعودى لحضور إجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب مع وزير خارجية أمريكا والذى يبدأ الساعات القادمة.

وقالت مصادر مطلعة ان هذا الإجتماع فى إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلى بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها والإجراءات التى تم اتخاذها ضد قطر، على ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للإرهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشئون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي والسلم والامن الدوليين .

يذكر أن الدول الأربع أصدرت مساء أمس الثلاثاء بيانا مشتركا تضمن تقدير الدول لجهود الولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب وتمويله وأن توقيع مذكرة تفاهم فى مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه .

وأكدت الدول الأربع فى بيانها إستمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التى تضمن التصدى للإرهاب وتحقيق الإستقرار