أحمد شوبير يتعاقد رسميا مع القناة " الرياضية " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلنت شركة الجود للدعاية والإعلان، اليوم الأربعاء، عن تعاقد القناة الرياضية مع حارس مرمى وكابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير، محلل رياضي بالقناة.

ونشرت الشركة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لشوبير بعد التعاقد معه كمحلل رياضي بالقناة.