أحمد شوبير يتعاقد رسميا مع القناة " الرياضية " - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد شوبير يتعاقد رسميا مع القناة ” الرياضية “
أعلنت شركة الجود للدعاية والإعلان، اليوم الأربعاء، عن تعاقد القناة الرياضية مع حارس مرمى وكابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير، محلل رياضي بالقناة.
ونشرت الشركة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لشوبير بعد التعاقد معه كمحلل رياضي بالقناة.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 16 ساعة
خل عنك ماراح تلاقون «مخلل » رياضي أفضل من عزوز الشريطي🤣🤣
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 16 ساعة
عنيت لك نفسي والآقدام عنيت’
جيتك حسبت آنك تقدر ونيني🤔
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آثرك ليا شفت الموّلع تغليت’
‘ظالم’ تقول اللي يبيني يجيني😜