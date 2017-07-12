⁠⁠⁠⁠⁠تركيا تكشف بالأرقام مساعدتها لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

تركيا تكشف بالأرقام مساعدتها لقطر
قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الأربعاء، إن بلاده أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر حتى الآن.
وأكد الوزير في تصريحات نقلتها ” رويترز ” أن بلاده ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر في الأجل الطويل.
وقطعت دول عربية عدة علاقتها بقطر منذ 5 يونيو الماضي، وأغلقت مجالها الجوي والبري معها بعد ثبوت تورط الدوحة في دعم الإرهاب.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 16 ساعة
أهم شي جبنة الحمير لاتنقطع على بيت موزه وحمد
علشان يستمر النهيق🤔
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههههههه ليس بالضرورة من يشرب لبن الحمير يستمر بالنهيق
حليب الحمير هو الحليب الذي تنتجه الأتان لارضاع صغيرها وكميته ليست بالكبيرة مقارنة بالبقر والماعز ولايعتبر مادة انتاجية أو تصنيعية مهمة وفي السنوات الأخيرة بدأت بعض المزارع في أوروبا والصين وأمريكا واليابان انتاجه بكميات محدودة لأغراض علاجية. يحتوي لبن الحمير على البروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز والنحاس والصوديوم والزنك.
أثبتت دراسات علمية قامت بها أيطاليا و فرنسا أن حليب الحمير مفيد لصحة الجسم ولا يحتوي أي مواد مضرة بالصحة وهناك دراسات ذهبت أبعد من ذلك بحيث رأت أنه البديل الأفضل لحليب الأم
يعتبر جبن الحمير من اغلى الاجبان وأندرها وتقوم عدة شركات ومزارع فى جنوب أيطاليا بانتاجه وبيعه
رأي الدين في حليب ولحم الحمير:
تحرم اليهودية لحم الحمار وحليبه ويقولون أنه نجس وفي المسيحية لا يوجد ما يمنع أكله أو شرب حليبه أما في الإسلام تحرم المذاهب الشافعية والحنابلة والحنفية لحم الحمير وحليبه ويكره اكله عند المالكية ويحله الشيعة الامامية وقالت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني إن أكل لحم الحمير جائز مع الكراهة.
وقد جاء الترخيص في تناول لبن الحمر الأهلية للعلاج عن جمع من السلف في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ويقال أن علياً ابن الحسين شربه من مرض كان به.
فما هي الفوائد التي تجعل للحم الحمير هذه الأهمية ؟
يعتبر حليب الحمير ذوو سعر باهظ
فاللتر الواحد من حليب الحمير يصل سعره إلى 60 دولار !
وبالنسبة لسعر لبن الحمير العادي وغير الجيد فيصل إلى 30 دولار
وسعر الكيلو الواحد من جبن حليب الحمير يتعدى سعره ال 1000 دولار !
وأما الفوائد الطبية للبن الحمير فتتمثل في أنه يعمل على توقيف أكسدة الجذور الحرة وبالتالي فهو يعمل على توقيف نشاط الخلايا السرطانية وعلاج كافة أنواع السرطانات ومن الممكن أن يتم علاج الأطفال الذين يعانون من حساسية من الرضاعة بحليب الأم بواسطة تناول حليب الحمير فهو نفس القيمة الغذائية لحليب الأم وينفع كبديل ناجح عندما تقتضي الضرورة ذلك
ابو خالد[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 15 ساعة
وليش حليب الحمير اجلبو حمير من تركيا مذبوحة خالصة للحمدين وتميم وموزة وبقية العصابة من المجوس واخوان الشيطان علشان يمزمزو علي كفته وريش واوصال الحمير التركية الطازجة وبعد مايشبعو يحلو بحليب والبان الحمير وبعد كده ينهقو في قناة الجزيرة للصبح
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 15 ساعة
بس ليش ماذكروا تصديرهم لحليب الحمير في الخبر ..؟
.. او بيقولوا ان خبر تصدير لبن الحمير ماهو صحيح ؟؟
.. اجل العذبه وأشباهه من ويش ينهقون ؟؟
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 11 ساعة
تركيا واقفة مع قطر عناد لأمريكا لاأقل ولاأكثر
ولا مو حب لعيون قطر
ولو سلمت امريكا المعارض فتح الله غولن لأردوغان
أن تنسحب تركيا من قطر بنفس اليوم
صدقوني انا مااتكلم من فراااغ.