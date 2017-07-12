⁠⁠⁠⁠⁠تركيا تكشف بالأرقام مساعدتها لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الأربعاء، إن بلاده أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر حتى الآن.

وأكد الوزير في تصريحات نقلتها ” رويترز ” أن بلاده ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر في الأجل الطويل.

وقطعت دول عربية عدة علاقتها بقطر منذ 5 يونيو الماضي، وأغلقت مجالها الجوي والبري معها بعد ثبوت تورط الدوحة في دعم الإرهاب.