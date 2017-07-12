 وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض

وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض
عبدالله الفهد(صدى):

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض تعلن عن مجموعة وظائف كالأتي :

مراجع المرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة او ادارة اعمال او برنامج الرقابه المالية

مستشار قانوني بالمرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص انظمة

مفتش مالي المرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة او الاداره المالية

على أن تتوافر في الجميع الشروط التالية :

اجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة
ان يتوفر لدى المتقدم الخبرات في مجال الوظيفه بعد الحصول على المؤهل
مقر العمل الرياض
تتم المفاضله لشفل الوظيفة بعد اجراء المقابله الشخصية
لغاية 07/11/1438 الموافق 30/07/2017
ولراغبي التقديم التواصل عبر الرابط التالي :
[email protected]


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