وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض تعلن عن مجموعة وظائف كالأتي :

مراجع المرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة او ادارة اعمال او برنامج الرقابه المالية

مستشار قانوني بالمرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص انظمة

مفتش مالي المرتبه 11 العدد 1 ان يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة او الاداره المالية

على أن تتوافر في الجميع الشروط التالية :

اجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة

ان يتوفر لدى المتقدم الخبرات في مجال الوظيفه بعد الحصول على المؤهل

مقر العمل الرياض

تتم المفاضله لشفل الوظيفة بعد اجراء المقابله الشخصية

لغاية 07/11/1438 الموافق 30/07/2017

ولراغبي التقديم التواصل عبر الرابط التالي :

[email protected]